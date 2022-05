Harish Rawat on Strike: सड़कों की बदहाली से नाराज हरीश रावत, नेशनल हाईवे पर दिया धरना

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत गुरुवार को खराब सड़क के मुद्दे को लेकर नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। हल्द्वानी हाईवे से गुजरते हुए सड़क पर मौजूद गड्ढों से परेशान होकर रावत अपनी कार से उतर गए और बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे।

#WATCH | Senior Congress leader Harish Rawat stages a sit-in protest at Haldwani highway in Uttarakhand, in a bid to highlight the condition of the highway.