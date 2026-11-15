Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Ebola Virus Uttarakhand Health Department told must be notified if contact is lost with travelers

इबोला: उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रभावित देशों से आए यात्रियों से संपर्क टूटने पर देनी होगी सूचना

Sun, 15 Nov 2026 10:40 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 10:40 PM IST
सार

अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों को इंतजाम पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए थे।

विज्ञापन
Ebola Virus Uttarakhand Health Department told must be notified if contact is lost with travelers
इबोला का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और अफ्रीकी देशों से आने वाले पर्यटकों की जिले स्तर पर निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग को उनके नाम-पता और मोबाइल नंबर का लेखा-जोखा रखना होगा। संपर्क टूटने की स्थिति में जिला सर्विलांस इकाई को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी देनी होगी।

विज्ञापन


गौरतलब है कि अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों को इंतजाम पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इबोला के संदिग्ध और पुष्ट मरीजों को इसके तहत तय एसओपी के अनुसार उपचार दिया जाएगा।
विज्ञापन


एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में इबोला का खतरा, 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू, सरकार ने जारी की एडवाइजरी
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके लिए एम्स ऋषिकेश को आइसोलेशन अस्पताल घोषित किया गया है। उधर प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटकों के बारे में जानकारी रखने के लिए भी कहा गया है। उनके प्रवेश दिवस से लेकर 21 दिनों तक नियमित फॉलोअप करने के लिए कहा गया गया। इसकी जानकारी आईडीएसपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसका उद्देश्य वायरस के किसी भी तरह के संभावित प्रवेश को रोकना है।

इबोला वायरस की रोकथाम के लिए विभाग पूरी तरह सख्त है। सभी जिलों में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रभावित देशों के पर्यटकों की एसओपी के तहत निगरानी की जाएगी।
- डॉ. पंकज सिंह, राज्य सर्विलांस अधिकारी, उत्तराखंड

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed