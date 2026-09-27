फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Rs 3.40 lakh swindled under the pretext of securing a job in the Merchant Navy.

Dehradun News: मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.40 लाख ठगे

Sun, 27 Sep 2026 06:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:10 PM IST
विज्ञापन
Rs 3.40 lakh swindled under the pretext of securing a job in the Merchant Navy.
देहरादून। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक परिवार से 3.40 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता रजनी चौहान ने तीन आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

रजनी चौहान ने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र अक्षय चौहान को उसके मित्र रोहित यादव ने बताया था कि कुछ लोगों ने उसकी नौकरी मर्चेंट नेवी में लगवा दी है। रोहित ने अक्षय को नरेंद्र सिंह कुशवाह, कांता यादव और संजीव यादव से मिलवाया। इन तीनों ने अक्षय को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का वादा किया। इसके एवज में उन्होंने अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच 3.40 लाख रुपये लिए। आरोपियों ने अक्षय को अगस्त 2025 और मार्च 2026 में दो बार मुंबई भी बुलाया। उन्होंने मुंबई में रहने और खाने का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था। मुंबई आने-जाने और खाने-पीने में परिवार का लगभग एक लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। कुल मिलाकर परिवार को 4.40 लाख रुपये का नुकसान हुआ। रजनी चौहान ने अपनी शिकायत में कहा कि वे गरीब परिवार से हैं और यह राशि उनके लिए बहुत मायने रखती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी अब उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं और न ही उनके संदेशों का जवाब दे रहे हैं। रजनी चौहान की शिकायत पर कोतवाली में तहरीर दर्ज की गई है। आरोपी नरेंद्र सिंह कुशवाह आगरा, उत्तर प्रदेश का निवासी है। कान्ता यादव सूरत, गुजरात का रहने वाला है। संजीव यादव लखनऊ, उत्तर प्रदेश का निवासी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed