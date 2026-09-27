Dehradun News: मंदिर में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:53 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:53 PM IST
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देहरादून। पंचमुखी हनुमान मंदिर, मोहकमपुर में ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने समर (27) निवासी भगत सिंह कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की 811 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी की निशानदेही पर मंदिर के पास झाड़ियों से चोरी में इस्तेमाल लोहे का पाइप और टूटा हुआ ताला भी बरामद किया गया।
पुलिस के अनुसार 26 सितंबर की रात चेकिंग के दौरान पुलिस को पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक संदिग्ध युवक के मौजूद होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर पूछताछ की। तलाशी में उसके पास नकदी मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने दो दिन पहले मंदिर का ताला लोहे के पाइप से तोड़कर चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक समर ने चोरी की रकम में से कुछ रुपये नशे की पूर्ति में खर्च कर दिए। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मंदिर के पास झाड़ियों से लोहे का पाइप और टूटा हुआ ताला बरामद किया।
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पुलिस के अनुसार 26 सितंबर की रात चेकिंग के दौरान पुलिस को पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक संदिग्ध युवक के मौजूद होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर पूछताछ की। तलाशी में उसके पास नकदी मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने दो दिन पहले मंदिर का ताला लोहे के पाइप से तोड़कर चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक समर ने चोरी की रकम में से कुछ रुपये नशे की पूर्ति में खर्च कर दिए। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मंदिर के पास झाड़ियों से लोहे का पाइप और टूटा हुआ ताला बरामद किया।
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