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Dehradun News: घर में काम कर चुके युवक ने रची रंगदारी मांगने की साजिश

Sun, 27 Sep 2026 06:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:24 PM IST
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Youth who had worked in the house hatched a plot to extort money
देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने दो युवकों विशु और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी विशु पहले पीड़ित के घर निर्माण कार्य के दौरान काम कर चुका था। उसे पीड़ित की आर्थिक स्थिति और स्वभाव की जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की योजना बनाई।
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थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि झिवारेड़ी निवासी भगवती प्रसाद ने 24 सितंबर को पटेलनगर थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति फोन पर उन्हें डराने-धमकाने के साथ पैसे मांग रहे हैं। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की। 26 सितंबर को सूचना के आधार पर पटेलनगर क्षेत्र से विशु (19) और अभिषेक (21), दोनों निवासी नजरपुरा, मंगलौर, हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी भगवती प्रसाद से रंगदारी की रकम लेने के लिए देहरादून आए थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल दो स्मार्टफोन और एक सैमसंग की-पैड मोबाइल बरामद किया गया है।
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मोबाइल ठीक कराने आए व्यक्ति के नंबर का इस्तेमाल
पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विशु कुछ समय पहले भगवती प्रसाद के भवन निर्माण के दौरान वहां काम कर चुका था। इसी दौरान उसके पास भगवती प्रसाद का मोबाइल नंबर आ गया था। पुलिस के मुताबिक, विशु को लगा कि वह पीड़ित को धमकाकर आसानी से पैसे ले सकता है। काम नहीं होने और आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने साथी अभिषेक के साथ रंगदारी मांगने की योजना बनाई।

पुलिस के अनुसार, अभिषेक के पास एक व्यक्ति मोबाइल ठीक कराने आया था। मोबाइल ठीक करते समय अभिषेक ने उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया। इसी व्हाट्सएप से भगवती प्रसाद को कॉल कर धमकी दी गई और पैसे मांगे गए।
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