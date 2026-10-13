देहरादून: दून क्लब के हांडी रेस्टोरेंट में छापा, मिली सड़ी गली सब्जियां, कूदते दिखे कॉकरोच और चूहे

पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड नहीं

बर्तन धोने वाले स्थान पर अत्यधिक गंदगी और कई दिन के जूठे बर्तन मिले। नालियां जाम थीं और ड्रेनेज सिस्टम भी खराब पाया गया। रेस्टोरेंट प्रबंधन कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस से जुड़े अभिलेख, पेस्ट कंट्रोल कराने के प्रमाण और इस्तेमाल किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर सका।



खाद्य सामग्री नष्ट कराई, तीन नमूने जांच को भेजे

टीम ने मौके पर पांच किलोग्राम बासी चावल, 15 किलोग्राम सब्जियां, दो किलोग्राम मोमोज और बासी चिकन करी नष्ट कराई। रेस्टोरेंट के पनीर, दूध और डीप फ्रीजर में रखी तैयार चिकन करी के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि दून क्लब जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की अनियमितताएं चिंताजनक हैं। यहां विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों समेत कई गणमान्य अतिथियों का आवागमन रहता है। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना जरूरी है।



नोटिस के तहत रेस्टोरेंट संचालक को परिसर की सफाई, खराब खाद्य सामग्री के निस्तारण, पेस्ट कंट्रोल, नालियों की मरम्मत और पेयजल की जांच सहित सभी कमियां दूर करनी होंगी। 14 दिन बाद दोबारा निरीक्षण कर सुधारों का सत्यापन किया जाएगा। कमियां दूर नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित करने समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।