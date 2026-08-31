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रुड़की: नगला इमरती में चीनी मांझे की चपेट में आए युवक की गर्दन कटने से मौत, बाइक से जा रहा था बहन के घर

Mon, 31 Aug 2026 09:41 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, लंढौरा
संवाद न्यूज एजेंसी, लंढौरा Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 31 Aug 2026 09:41 PM IST
सार

युवक नगला इमरती में अपनी बहन के घर जा रहा था। जैसे ही वह नगला इमरती अंडरपास से पहले पहुंचा तो इस दौरान वह चीनी मांझे की चपेट में आ गया।

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Roorkee Youth dies after throat is slit by glass coated kite string he was on his way to his sister
मृतक दीपक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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अपनी बहन के यहां जाने के लिए बाइक पर निकले युवक की गर्दन चीनी मांझे में फंस गई। इससे वह बुरी तरह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। आनन फानन में युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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जानकारी के अनुसार, दीपक(26) निवासी शिकारपुर सोमवार की शाम करीब 5 बजे अपने घर से नगला इमरती में अपनी बहन के घर जा रहा था। जैसे ही वह नगला इमरती अंडरपास से पहले पहुंचा तो इस दौरान वह चीनी मांझे की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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युवक की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों के अनुसार, दीपक मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उसकी मौत से तीन साल और डेढ़ साल की दो बेटियां के सिर से पिता का साया उठ गया है। गांव के लोग इस घटना से गमजदा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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