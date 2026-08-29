Dehradun News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर आशियाना क्लब ने जीता वॉलीबॉल का खिताब

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फाइनल मुकाबला आशियाना क्लब और शंकरपुर की टीम के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में आशियाना क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शंकरपुर को लगातार दो सेटों में 25-18 और 25-19 से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन अवसर पर खंड विकास अधिकारी सहसपुर मुन्नी शाह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं। इस दौरान क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मोहम्मद इमरान, ब्लॉक कमांडर राकेश कुमार, खेल प्रशिक्षक मनोज कुमार, अनुज कुमार, देव सिंह पंवार, पार्वती चौहान, हरिमोहन, नवीन, संजय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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सेलाकुई। राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शनिवार को मिनी स्टेडियम शंकरपुर में ग्रामीण युवाओं की ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवा कल्याण विभाग, सहसपुर देहरादून की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में विकासखंड सहसपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आठ टीमों ने प्रतिभाग किया।