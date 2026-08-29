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Dehradun News: डाकपत्थर महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की मेरिट लिस्ट जारी

Sat, 29 Aug 2026 07:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:31 PM IST
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Merit lists for undergraduate and postgraduate courses released at Dakpathar College
विकासनगर। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। स्नातक में चार विषयों के 96 और स्नातकोत्तर में विभिन्न विषयों के 181 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं।
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स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पांचवी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें बीएससी जेडबीसी में 34, बीबीए में 15, बीएससी पीसीएम में 17 और बीकॉम में 30 विद्यार्थियों के नाम हैं। इससे पहले स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इसमें एमकॉम में 29, एमए अंग्रेजी में 23, एमए इतिहास में 25, एमएससी रसायन विज्ञान में 14, एमए राजनीति विज्ञान में 28, एमए हिंदी में 22, एमएससी भौतिक विज्ञान में 14, एमए योग में 11, स्नातकोत्तर डिप्लोमा यौगिक विज्ञान में चार और एमएससी गणित में 11 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। स्नातक के विद्यार्थी दो सितंबर और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी तीन सितंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश ले सकते हैं।
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प्राचार्य डीएस नेगी ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक अपने जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विद्यार्थियों से समय पर महाविद्यालय पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।
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