Dehradun News: युवती का सूटकेस लेकर भागने वाला रैपिडो चालक गिरफ्तार

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प्रेमनगर थाना प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि 13 अक्तूबर को आस्तिका यादव निवासी डूंगा ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सात नवंबर को उन्हें डूंगा से देहरादून रेलवे स्टेशन जाना था। इसके लिए उन्होंने रैपिडो ऑटो बुक किया था। सफर के दौरान ऑटो चालक उनका सूटकेस और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। सूटकेस में कीमती ज्वेलरी भी रखी हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।एसएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही रैपिडो कंपनी से भी ऑटो और चालक के संबंध में जानकारी जुटाई। जांच में मिले सुराग और मुखबिर की सूचना पर 14 नवंबर को पुलिस ने झाझरा बैरियर चेकपोस्ट के पास ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया।आरोपी की पहचान कमलेश कुमार (29) निवासी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह वर्तमान में जमनपुर, सेलाकुई में किराये पर रह रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है। नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने यात्री का सामान चोरी किया था।