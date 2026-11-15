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Dehradun News: दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और कैलिपर वितरित, प्रतिभाओं का किया सम्मान

Sun, 15 Nov 2026 07:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:02 PM IST
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Artificial limbs and calipers distributed to persons with disabilities; talented individuals honored
देहरादून। गोकुल संस्था की ओर से रविवार को एक होटल में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री खजानदास ने किया। इस दौरान संस्था की ओर से नौ जरूरतमंद दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम अंग और कैलिपर लगाए गए। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों और संस्था के सेवा कार्यों में सहयोग देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।
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संस्था के परमाध्यक्ष मोहन जगूड़ी ने बताया कि संस्था दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आय के साधनों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह और भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो. मोहन सिंह पंवार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित सोनम बरनवाल और नितिन पांडे, दृष्टिबाधित दुर्गा दास और व्हीलचेयर उपयोगकर्ता मनवर सिंह रावत ने गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोहा। गोकुल कंप्यूटर केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जरूरतमंद युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। फिजियोथेरेपिस्ट प्रशिता चंद ने फिजियोथेरेपी के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही इस दौरान समारोह में उत्तरकाशी और देहरादून के दिव्यांग स्वरोजगारियों ने पहाड़ी उत्पादों और ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई।
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