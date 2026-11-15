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Dehradun News: खेम सिंह अध्यक्ष, पीतांबर चौहान बने महासचिव

Sun, 15 Nov 2026 07:12 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:12 PM IST
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Khem Singh appointed President, Pitambar Chauhan becomes General Secretary
देहरादून। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड (राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ उत्तराखंड) की 8वीं बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक में संघ की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसमें खेम सिंह रावत को अध्यक्ष, आशीष सिंह नेगी, आशीष थपलियाल, बलवीर सिंह रावत को उपाध्यक्ष व मंजू रावत को महिला उपाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया। पीतांबर सिंह चौहान को महासचिव चुना गया। सतेंद्र कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष का पद सौंपा गया। वहीं, हरिनारायण माली, शैलेंद्र सिंह, अमित सिंह भंडारी, अनीता भट्ट शर्मा, चंद्रमणि भट्ट, उमेश भट्ट व देवेंद्र सिंह रावत को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इस दौरान संघ के महासचिव पीतांबर सिंह चौहान ने सरकार से 11 सूत्री मांगों के निराकरण कराने की मांग की। साथ ही सभा में राज्य में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए एकलव्य विद्यालय की भांति एक दृष्टिहीन आवासीय विद्यालय का निर्माण व संचालन की मांग भी रखी गई।
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