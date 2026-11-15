Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Theft at military officer's home; accused arrested

Dehradun News: सैन्य अफसर के घर चोरी, आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 07:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:23 PM IST
विज्ञापन
Theft at military officer's home; accused arrested
देहरादून। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के घर हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में 29 वर्षीय रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
विज्ञापन

थाना प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी निवासी रुचि कौशल ने 29 अक्तूबर को थाना नेहरू कॉलोनी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 25 अक्तूबर की रात अज्ञात व्यक्ति उनके वृद्ध माता-पिता के घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा था। इसके बाद घर में रखे लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन

घटना के खुलासे के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। शनिवार 14 नवंबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विधानसभा चौक के पास से रजनीश कुमार निवासी चकशाह नगर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने घर में चोरी की थी। बरामद आभूषण बेचने के लिए वह देहरादून से बाहर जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed