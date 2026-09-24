Dehradun News: रामपुर भाऊवाला बना प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 24 Sep 2026 09:24 PM IST
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सहसपुर विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को मिनी स्टेडियम शंकरपुर में समापन हो गया। संकुल न्याय पंचायत रामपुर भाऊवाला ने शानदार प्रदर्शन के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता।
प्रतियोगिता में 100, 200, 400 और 600 मीटर दौड़, रिले रेस और कबड्डी सहित कई स्पर्धाएं हुईं। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अरुण प्रथम, आरव द्वितीय और कान्हा तृतीय रहे। 200 मीटर दौड़ में आयुष ने पहला, अंकित ने दूसरा और अबुजर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में अरुण ने फिर प्रथम स्थान हासिल किया। जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ अवनीपाल ने जीती, जबकि 200 मीटर दौड़ में इशिका प्रथम रहीं। बालक रिले रेस में आमवाला और बालिका रिले रेस में सेलाकुई झाझरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खो-खो प्राथमिक स्तर पर सहसपुर की टीम प्रथम और भाऊवाला द्वितीय रही। कबड्डी का खिताब रामपुर भाऊवाला ने अपने नाम किया।
समापन समारोह में ये रहे उपस्थित
समापन समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमाल सिंह ने की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा, ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत, जिला पंचायत सदस्य हुकम चंद पाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। क्षेत्र पंचायत सदस्य सूरज, प्रधान शहजाद अली सहित कई लोगों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ब्लॉक खेल समन्वयक सुंदर पाल और अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।
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प्रतियोगिता में 100, 200, 400 और 600 मीटर दौड़, रिले रेस और कबड्डी सहित कई स्पर्धाएं हुईं। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अरुण प्रथम, आरव द्वितीय और कान्हा तृतीय रहे। 200 मीटर दौड़ में आयुष ने पहला, अंकित ने दूसरा और अबुजर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में अरुण ने फिर प्रथम स्थान हासिल किया। जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ अवनीपाल ने जीती, जबकि 200 मीटर दौड़ में इशिका प्रथम रहीं। बालक रिले रेस में आमवाला और बालिका रिले रेस में सेलाकुई झाझरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खो-खो प्राथमिक स्तर पर सहसपुर की टीम प्रथम और भाऊवाला द्वितीय रही। कबड्डी का खिताब रामपुर भाऊवाला ने अपने नाम किया।
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समापन समारोह में ये रहे उपस्थित
समापन समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमाल सिंह ने की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा, ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत, जिला पंचायत सदस्य हुकम चंद पाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। क्षेत्र पंचायत सदस्य सूरज, प्रधान शहजाद अली सहित कई लोगों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ब्लॉक खेल समन्वयक सुंदर पाल और अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।
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