Dehradun News: पुलिसर्मियों को बांधी राखी, नशा मुक्ति की शपथ दिलाई

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सोनिया ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को नशे से बचाने में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा इस पहल का उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना था। रक्षाबंधन के इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने भी नशामुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश लेकर आया।

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हरबर्टपुर। रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रह्माकुमारी केंद्र की संचालिका सोनिया ने सहसपुर कोतवाली में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। इस दौरान उन्हें नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई।