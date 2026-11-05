Dehradun News: मसूरी में चढ़ा सियासी पारा, भाजपा-कांग्रेस के बीच टकराव पर तीन तहरीर

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भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, भाजपा सभासद अनिल गोयल और युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन पंवार की ओर से दी गई शिकायतों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट, अभद्रता, जान से मारने की धमकी और महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेताओं की ओर से पुलिस को दी गई तहरीरों के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके हाथों से काले झंडे छीनने शुरू कर दिए और डंडों से हमला करते हुए धक्का-मुक्की और मारपीट की। शिकायत में अनुज गुप्ता पर रजत अग्रवाल के सिर पर डंडे से वार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं, बिल्लू थापली, सुशांत बोहरा और अमरेंद्र बिष्ट समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी मारपीट और विवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने भी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी और उनके साथ मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चार नवंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जॉर्ज एवरेस्ट में आयोजित भूमि बचाओ आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट और गाली-गलौज की। अनुज गुप्ता के अनुसार, घटना में कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी अमरेंद्र बिष्ट को भी चोटें आई हैं, जबकि उन्हें भी चोट पहुंचाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद से उन्हें जान-माल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।फिलहाल दोनों दलों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दिए जाने के बाद मसूरी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जॉर्ज एवरेस्ट में भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर शुरू हुआ विरोध अब आरोप-प्रत्यारोप और पुलिस शिकायतों तक पहुंच गया है। मौसम में बढ़ती ठंड के बीच शहर का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है।