Dehradun News: कबड्डी में कोटी, बिनसौन और लोहारी के खिलाड़ी प्रथम

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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्येष्ठ प्रमुख चकराता फतेह सिंह चौहान ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। दो दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, मुर्गा झपट और एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित हुईं। अंडर-14 और अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कबड्डी के अंडर-19 बालक वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज कोटी कनासर, अंडर-19 बालिका वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज बिनसौन और अंडर-14 बालक वर्ग में भी बिनसौन की टीम विजेता रही। अंडर-14 बालिका वर्ग में लोहारी के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में राजकीय इंटर कॉलेज बिनसौन के कई खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किए। विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए गए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान हड़टा मातबर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य सिकंदर सिंह चौहान, व्यायाम शिक्षक यशपाल सिंह नेगी, राकेश जोशी, भगवती प्रसाद नौटियाल, किशनलाल, मनोज, दीपक, भारती प्रकाश, मीरा चौहान, नीतू तोमर, विनीता डुंगरियाल आदि मौजूद रहे।