Dehradun News: पालतू कुत्ते ने स्कूल जा रहे बच्चों पर किया हमला, घायल

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पालतू कुत्तों को लेकर लोगों की लापरवाही अब दूसरों की जान पर भारी पड़ने लगी है। दून विहार के वार्ड नंबर छह में एक पालतू कुत्ते ने स्कूल जा रहे दो बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।बच्चों का शोर सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे और किसी तरह उन्हें कुत्ते से बचाया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कुत्ता पहले भी लोगों पर हमला कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद मालिक की ओर से सावधानी नहीं बरती गई। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और सड़क पर आने-जाने वाले लोगों के लिए यह स्थिति खतरा बनी हुई है।नियमों की अनदेखी से बढ़ रहा खतरा :सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को नियंत्रण में रखना मालिक की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद कुछ लोग उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। ऐसी लापरवाही से बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी हमला कर चुके आक्रामक कुत्तों को लेकर मालिकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।