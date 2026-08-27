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Dehradun News: सीवरेज का पानी नाले में डालने का आरोप, मानवाधिकार आयोग से शिकायत

Thu, 27 Aug 2026 07:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:26 PM IST
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Complaint filed with Human Rights Commission over allegations of discharging sewage into the drain.
विकासनगर। नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य पहाड़ी गली चौक पर करीब एक माह से सीवरेज का पानी पंपिंग सेट के माध्यम से बरसाती पानी की नाली में डाले जाने का मामला सामने आया है।
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ह्यूमन राइट एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सचिव को पत्र भेजकर शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीवरेज का दूषित पानी खुले नाले में डाले जाने से क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। साथ ही इससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आयोग से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीवरेज के पानी का खुले नाले में निस्तारण जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या है।
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जितेंद्र जोशी
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