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गुलफाम को हज यात्रा के लिए विदेश जाना है। वह साजिद आदि के साथ प्राथमिकी में बलवा, मारपीट आदि का आरोपी है, जिसका वाद विकासनगर में विचाराधीन है। पासपोर्ट बनवाने की अनुमति का प्रार्थनापत्र 18 सितंबर को खारिज हुआ था, क्योंकि पासपोर्ट जारी करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है। इसके खिलाफ गुलफाम ने 15 अक्तूबर को निगरानी दायर की।आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि पासपोर्ट अधिनियम की संबंधी धारा की अधिसूचना में प्राथमिकी लंबित होने पर भी शर्तों के साथ पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी नफीस व तारिक के खिलाफ कार्यवाही 31 जुलाई 2019 से स्थगित है, इसलिए गुलफाम को अनावश्यक रूप से रोकना उचित नहीं।