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अभियोजन के अनुसार 12 अगस्त 2017 को शाम 6:30 बजे विकासनगर क्षेत्र में शिमला बाइपास रोड स्थित माडी मंदिर के पास पुलिस ने मुस्तफा के कब्जे से 110 ग्राम चरस बरामद की थी। वह 18 सितंबर 2017 को जमानत पर रिहा हुआ। आरोप तय होने के बाद आरोपी ने अदालत के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

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विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के कुंजाग्रांट निवासी मुस्तफा को 110 ग्राम चरस रखने का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।