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विकासनगर। विकासनगर के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को विकासनगर तहसील क्षेत्र निवासी तसलीम मलिक को 225 ग्राम अवैध चरस रखने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी के कब्जे से 225 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जो अल्प मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम थी। जमानत पर चल रहे तसलीम ने खुद को गरीब मजदूर बताते हुए स्वेच्छा से जुर्म कबूल किया। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट में दोषी माना।