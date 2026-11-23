Dehradun News: प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में की निशान साहिब की सेवा
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:06 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:06 PM IST
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सेलाकुई। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब में गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर निशान साहिब की सेवा की गई। इस दौरान संगत ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए सेवा कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया जिसमें संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारे के रागी भाई रमनदीप सिंह ने संगत को गुरबाणी का श्रवण कराया। उन्होंने गुरबाणी के माध्यम से गुरु नानक देव के बताए प्रेम, सेवा और समानता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही।
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