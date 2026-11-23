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घटना 23 अप्रैल 2023 का है। दोपहर करीब दो बजे हरबर्टपुर के आदर्श विहार निवासी सोरन सिंह का 22 वर्षीय बेटा आकाश कुमार स्कूटर से हरबर्टपुर बाजार से घर जा रहा था। डाकघर के पास सहारनपुर रोड पर सामने से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। सोरन सिंह और पत्नी अलका देवी ने 39.50 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया था।चालक आदित्य ने कहा कि स्कूटर फिसलकर गिरी, जबकि मालिक हिमांशु ने खुद कार न चलाने की बात कही। अधिकरण ने गवाहों के आधार पर माना कि हादसा कार चालक की तेजी व लापरवाही से हुआ। चालक का लाइसेंस वैध था और कार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। कोर्ट ने दावा आंशिक स्वीकार करते हुए 13,20,140 रुपये मुआवजा तय किया। सात प्रतिशत ब्याज सहित राशि बीमा कंपनी एक माह में जमा करेगी, जो माता-पिता को बराबर मिलेगी।