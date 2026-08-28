Dehradun News: नेपाल त्रासदी पर पछवादून विकास मंच ने जताया दुख

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विकासनगर। नेपाल में आई भीषण त्रासदी पर पछवादून विकास मंच ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष अतुल शर्मा ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरा भारत नेपाल के साथ खड़ा है। उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अतुल शर्मा ने कहा कि नेपाल भारत का मित्र और पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी बेहद मजबूत हैं। ऐसे संकट के समय एक-दूसरे के साथ खड़ा होना मानवीय दायित्व है। उन्होंने देशवासियों से नेपाल में आई आपदा से प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने की अपील की। कहा कि संकट की इस घड़ी में राहत और सहयोग से प्रभावित लोगों को हौसला मिलेगा और उन्हें इस कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद मिलेगी।