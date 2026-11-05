Dehradun News: गुरुकुल कांगड़ी के रजिस्ट्रार पर हमले से आर्य समाज में आक्रोश

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देहरादून। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. सत्यदेव निगमालंकार पर अराजक तत्वों की ओर से किए गए जानलेवा हमले की आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरांचल, उत्तराखंड ने कड़ी निंदा की है। सभा ने इसे केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद की विचारधारा, वैदिक परंपराओं और संपूर्ण आर्य समाज पर आघात बताया है। सभा ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी वर्ष में गुरुकुल जैसी शिक्षा और संस्कारों की तपोभूमि पर हिंसा की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संकट की घड़ी में पूरा आर्य समाज प्रोफेसर के साथ खड़ा है। सभा ने चेतावनी दी कि गुरुकुल परिसर में गुंडागर्दी और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों की सुरक्षा, स्वाभिमान और वैदिक मूल्यों की रक्षा के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।