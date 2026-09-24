Dehradun News: बिना लाइसेंस शराब पिलाने के 15 साल पुराने मामले में रेस्टोरेंट मालिक दोषी

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 जनवरी 2011 की शाम करीब 7:10 बजे सहसपुर मुख्य बाजार स्थित अंकित रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बिना लाइसेंस शराब पीने-पिलाने का मामला सामने आया था। इस पर पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक अंकित मिगलानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम और रेस्टोरेंट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अंकित अदालत में पेश हुआ और उसने स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने भविष्य में दोबारा ऐसा कृत्य न करने का आश्वासन दिया। सजा पर सुनवाई के दौरान उसने अदालत को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। अदालत ने आरोपी के जुर्म कबूलने पर उसे दोषी करार दिया और पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी अर्थदंड नहीं चुकाता है, तो उसे पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।