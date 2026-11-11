देहरादून: भांजे पर हमला करने बढ़ा था नितिन, पिता बीच में आए तो उन्हीं को मार डाला, प्राथमिकी दर्ज

राजपुर थाना क्षेत्र के डांडी गांव में नशे के लिए रुपये नहीं मिलने पर शुरू हुआ विवाद पिता की हत्या तक पहुंच गया। आरोपी नितिन राणा पहले अपने भांजे ऋषभ पर धारदार हथियार से हमला करने के लिए बढ़ा। भांजा जान बचाकर भागा तो पिता मदन राणा ने बेटे को समझाने और रोकने का प्रयास किया। इस पर नितिन ने पिता पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मदन राणा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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