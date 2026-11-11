देहरादून: भांजे पर हमला करने बढ़ा था नितिन, पिता बीच में आए तो उन्हीं को मार डाला, प्राथमिकी दर्ज
नितिन अपने भांजे ऋषभ से रुपये मांग रहा था। ऋषभ ने रुपये देने से इन्कार किया तो नितिन दरांती लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। इधर, तुलेश्वर अपने बेटे ऋषभ को लेकर घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद अचानक मदन राणा चिल्लाते हुए घर के गेट पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नितिन ने उन्हें चाकू मार दिया है।
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राजपुर थाना क्षेत्र के डांडी गांव में नशे के लिए रुपये नहीं मिलने पर शुरू हुआ विवाद पिता की हत्या तक पहुंच गया। आरोपी नितिन राणा पहले अपने भांजे ऋषभ पर धारदार हथियार से हमला करने के लिए बढ़ा। भांजा जान बचाकर भागा तो पिता मदन राणा ने बेटे को समझाने और रोकने का प्रयास किया। इस पर नितिन ने पिता पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मदन राणा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना नौ नवंबर की शाम करीब 6:45 बजे की है। मामले में शिकायतकर्ता तुलेश्वर ने राजपुर थाने में अपने साले नितिन राणा (31) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तहरीर के अनुसार, वह अपनी ससुराल के पास स्थित घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें ससुर मदन राणा के घर से शोर-शराबा सुनाई दिया। बाहर निकलकर देखा तो नितिन अपने पिता के साथ बहस और गाली-गलौज कर रहा था।
वहां उनका बेटा ऋषभ भी मौजूद था। नितिन अपने भांजे ऋषभ से रुपये मांग रहा था। ऋषभ ने रुपये देने से इन्कार किया तो नितिन दरांती लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। किसी तरह ऋषभ वहां से भाग निकला। इसके बाद मदन राणा ने बेटे को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने नितिन को झगड़ा न करने और शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह लगातार विवाद करता रहा।
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इधर, तुलेश्वर अपने बेटे ऋषभ को लेकर घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद अचानक मदन राणा चिल्लाते हुए घर के गेट पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नितिन ने उन्हें चाकू मार दिया है। तुलेश्वर ने देखा कि उनके सीने के नीचे से खून निकल रहा था। उनकी सास कमला देवी भी मौके पर पहुंचीं और मदन राणा को संभालने लगीं।
परिजन आनन-फानन में मदन राणा को कोरोनेशन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजपुर थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि तुलेश्वर की तहरीर पर आरोपी नितिन राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।