1200 करोड़ का ऑनलाइन निवेश घोटाला: एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, नवीन नेगी और कविता परमार गिरफ्तार

करीब 1200 करोड़ रुपये के चर्चित ऑनलाइन निवेश घोटाले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवीन नेगी और कविता परमार को गिरफ्तार किया है। बोट ब्रो, बॉट अल्फा समेत अन्य ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की रकम जुटाने का आरोप है। इस नेटवर्क के तार उत्तराखंड समेत कई राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है।

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जांच के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी लविश चौधरी उर्फ नवाब अली बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया। निवेशकों को हर महीने पांच से आठ प्रतिशत तक मुनाफा देने का भरोसा दिलाया जाता था। इसके साथ ही नए निवेशकों को जोड़ने पर रेफरल कमीशन का लालच देकर नेटवर्क का विस्तार किया गया।इस नेटवर्क से जुड़े धोखाधड़ी के कई मामले देहरादून में भी दर्ज हैं। रायपुर थाने में 25 करोड़ और 12 करोड़ रुपये की ठगी के मामले सामने आए हैं। 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 160 से अधिक निवेशकों के प्रभावित होने की बात सामने आई थी। वहीं, क्लेमेंटटाउन थाने में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी से 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है।