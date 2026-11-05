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उत्तराखंड: जेनी प्रकरण पर गरमाई सियासत, महेंद्र भट्ट बोले- मेरा सवाल गलत नहीं, डीएनए जांच को भी तैयार

Thu, 05 Nov 2026 01:51 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 05 Nov 2026 01:51 PM IST
सार

जेनी प्रकरण को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भट्ट ने अपने बयान का बचाव करते हुए डीएनए जांच कराने की चुनौती पर भी जवाब दिया है।

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Jenny controversy uttarakhand BJP mahendra bhatt Says Ready for DNA Test, Congress bjp politics
हरक सिंह रावत और महेंद्र भट्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जेनी प्रकरण को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनका सवाल गलत नहीं था। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जेनी के बच्चे का पिता कौन है। पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत डीएनए जांच कराने की बात कर रहे हैं तो वह खुद भी डीएनए जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरक सिंह रावत दोबारा डीएनए जांच करवाएंगे?

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महेंद्र भट्ट ने नंदप्रयाग-घाट को लेकर लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. हरक सिंह रावत को इस मामले में झूठे बयान नहीं देने चाहिए। भट्ट ने चेतावनी दी कि यदि हरक सिंह रावत ने इस तरह की बयानबाजी जारी रखी तो वह उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे।

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