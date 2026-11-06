Dehradun News: कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, हायर सेंटर रेफर

- 108 एंबुलेंस से पहुंचाया साहिया सीएचसी, प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफरसंवाद न्यूज एजेंसीसाहिया। शुक्रवार को कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर शंभू की चौकी के समीप कार की टक्कर से कोटी बावर निवासी दिनेश (26) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर चौकी से पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शंभू की चौकी के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर पर काफी चोटें आई थीं। अस्पताल में उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।