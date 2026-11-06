Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Motorcyclist critically injured after being hit by a car

Dehradun News: कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, हायर सेंटर रेफर

Fri, 06 Nov 2026 07:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 06 Nov 2026 07:56 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist critically injured after being hit by a car
- शंभू की चौकी के पास हुआ हादसा, सिर में आई गंभीर चोटें
विज्ञापन


- 108 एंबुलेंस से पहुंचाया साहिया सीएचसी, प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर

संवाद न्यूज एजेंसी

साहिया। शुक्रवार को कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर शंभू की चौकी के समीप कार की टक्कर से कोटी बावर निवासी दिनेश (26) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर चौकी से पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शंभू की चौकी के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर पर काफी चोटें आई थीं। अस्पताल में उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed