Dehradun News: युवक से मारपीट कर मोबाइल और नकदी छीनी

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नीरज कुमार के अनुसार, पांच अगस्त को दोपहर करीब एक बजे वह अपने काम से घर लौट रहे थे। रायपुर क्षेत्र में रास्ते में रवि ने उन्हें रोककर बेवजह विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर गालीगलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान नीरज का मोबाइल और नकदी गिर गई। आरोप है कि रवि ने मोबाइल और पैसे अपने कब्जे में ले लिए और वापस नहीं किए।नीरज का कहना है कि वह डरकर मौके से निकलने लगे तो रवि ने उन्हें पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद उन्होंने 20 सितंबर को रायपुर थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने जांच के बाद 22 सितंबर को प्राथमिकी संख्या 0392 दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी रवि मूल रूप से मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में सहस्त्रधारा रोड स्थित ऋषिनगर में अपने जीजा के पुराने मकान में रह रहा है। रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।