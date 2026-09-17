देहरादून: राज्यपाल से मिले देवप्रयाग के मेधावी छात्र-छात्राएं, भारत दर्शन यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से बृहस्पतिवार को लोक भवन में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से भारत दर्शन शैक्षिक यात्रा पर जा रहे मेधावी छात्रों ने मुलाकात की। राज्यपाल ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के प्रयासों से यात्रा पर जा रहे छात्रों से संवाद किया। ये छात्र यात्रा के दौरान ऋषिकेश, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और रुड़की का भ्रमण करेंगे।

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राज्यपाल ने कहा कि भारत दर्शन शैक्षिक यात्रा केवल घूमने का अवसर नहीं है बल्कि देश को करीब से जानने, समझने और नई चीजों को सीखने का माध्यम है। उन्होंने छात्रों से यात्रा के दौरान जिज्ञासा के साथ नई चीजों को देखने-समझने और अपने अनुभवों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किताबों में पढ़ी गई इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और लोकतंत्र की जानकारी को जब छात्र स्वयं देखकर और अनुभव करके समझते हैं तो सीख और अधिक प्रभावी होती है।राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारने के लिए निरंतर प्रयास करें। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करें। हर वक्त कुछ नया सीखते रहें और बदलती दुनिया के साथ स्वयं को तैयार करें। आज के दौर में आधुनिक तकनीक और एआई को सीखना भी जरूरी है। इस दौरान ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट सहित शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे छात्र-छात्राएं और अध्यापक उपस्थित रहे।