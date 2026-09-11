फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   MDDA action against illegal plotting

Dehradun News: अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की कार्रवाई, जेसीबी से निर्माण ध्वस्त

Fri, 11 Sep 2026 06:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
MDDA action against illegal plotting
फोटो...
विज्ञापन

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। हरबर्टपुर क्षेत्र के बद्रीपुर गांव में शुक्रवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की टीम ने अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर पहुंची टीम ने प्लॉटिंग में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को बद्रीपुर में श्री समीम कुरैशी व अन्य की ओर से अनधिकृत प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद प्राधिकरण ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। हरबर्टपुर क्षेत्रीय कार्यालय की टीम मौके पर पहुंची। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना के नेतृत्व में टीम ने प्लॉटिंग में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया। टीम में अवर अभियंता यशपाल, प्रीतम सिंह चौहान, सुपरवाइजर प्यारे लाल जोशी समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अनधिकृत निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed