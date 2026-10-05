स्टार्टअप: लैपटॉप चार्जिंग की टेंशन से निकला ‘पावर’ आइडिया, उत्तराखंड के युवाओं ने बना दिया खास बैग

मुश्किलों से घबराने की बजाय उनका समाधान निकालना ही असली हुनर है। कोटद्वार के दो युवा जब कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान लैपटॉप चार्जिंग की समस्या से जूझे तो उन्होंने ऐसी राह निकाली, जिसने उनके विचार को स्टार्टअप में बदल दिया। दोनों ने मिलकर स्मार्ट चार्जिंग लैपटॉप बैग (पावरबैग) तैयार किया, जो यात्रा के दौरान लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने की सुपरफास्ट सुविधा देता है।

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प्राणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान (पीएसआईटी) कानपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस (एआई) के चौथे वर्ष की छात्रा श्रुति गुप्ता और पीएसआईटी कानपुर से ही बीबीए पूरा करने वाले ध्रुव अग्रवाल ने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एडास पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के तहत इस चार्जिंग बैग को विकसित किया। ध्रुव ने बताया कि जब वह बीबीए के दूसरे वर्ष में थे, तब कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान काम करने की जगह पर पावर प्वाइंट नहीं होने से लैपटॉप चार्जिंग की समस्या के कारण उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। तब उन्हें लगा कि मोबाइल तो पावरबैंक से आसानी से चार्ज होता है, लेकिन लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कोई साधन नहीं है।इसी समस्या से ऐसा इनोवेशन करने का विचार आया, जो यात्रा के दौरान लैपटॉप और मोबाइल को चार्ज करने में मदद कर सके। इसे तैयार करने में करीब नौ महीने का समय लगा और करीब ढाई लाख रुपये खर्च हुए। इसी विचार पर काम करते हुए उन्होंने पावरबैग विकसित किया। जल्द ही यह बाजार में भी उपलब्ध होगा।