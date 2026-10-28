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उत्तराखंड: प्रदेश में करवा चौथ पर कल सार्वजनिक अवकाश, सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश

Wed, 28 Oct 2026 12:30 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, भराणीसैंण
अमर उजाला ब्यूरो, भराणीसैंण Published by: Renu Saklani Updated Wed, 28 Oct 2026 12:30 PM IST
सार

करवा चौथ के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस फैसले से त्योहार मनाने वाली महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकार की ओर से अवकाश को लेकर आदेश जारी किया गया है।

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Karwa chauth Uttarakhand declares public holiday for karwa chauth on october 29 for women employees
करवा चौथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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करवा चौथ के अवसर पर उत्तराखंड में गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस फैसले से करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा।

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करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। त्योहार को लेकर घरों में विशेष तैयारियां की जाती हैं। महिलाएं पूजा की तैयारी करने के साथ ही पारंपरिक परिधान और शृंगार भी करती हैं।

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सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से महिला कर्मचारियों को त्योहार की तैयारियों और पूजा के लिए समय मिल सकेगा।

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