देहरादून: दिल्ली में एक नवंबर को कांग्रेस की वोट बचाओ, देश बचाओ रैली, अजय कुमार ने वोट कटने का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में वोट बचाओ, देश बचाओ रैली निकाली जाएगी। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी बताए।

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