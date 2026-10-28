फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Congress to hold save vote save country rally in delhi on november 1 ajay kumar alleges voter deletions

देहरादून: दिल्ली में एक नवंबर को कांग्रेस की वोट बचाओ, देश बचाओ रैली, अजय कुमार ने वोट कटने का लगाया आरोप

Wed, 28 Oct 2026 01:01 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 28 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर केंद्रित रैली का एलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार के अनुसार, एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे।

विज्ञापन
Congress to hold save vote save country rally in delhi on november 1 ajay kumar alleges voter deletions
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार की प्रेसकांफ्रेंस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में वोट बचाओ, देश बचाओ रैली निकाली जाएगी। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी बताए।

विज्ञापन

अजय कुमार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 14 लाख, मध्य प्रदेश में 34 लाख, ओडिशा में 20 लाख और उत्तराखंड में 8.02 लाख वोट एसआईआर के तहत काट दिए गए हैं। उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: प्रदेश में करवा चौथ पर कल सार्वजनिक अवकाश, सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन

कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैली में मतदाता सूची से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अजय कुमार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से रैली में शामिल होने की बात कही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed