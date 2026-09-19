Dehradun News: रिजर्व लैंड बैंक जल्द अपडेट करने के निर्देश

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जिलाधिकारी ने संबंधित भूमि का डाटा तैयार कर उसकी केएमएल फाइल बनाने और निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। तकनीकी कार्य में आवश्यकता के अनुसार लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं की मदद लेने को कहा, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देशित कर नॉन-फॉरेस्ट लैंड का सर्वेक्षण प्राथमिकता से पूरा कराने को कहा। सर्वेक्षण के बाद चिह्नित भूमि का विवरण समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए भूमि की उपलब्धता जरूरी है। व्यवस्थित और अद्यतन रिजर्व लैंड बैंक से ऐसे मामलों में आवश्यक भूमि की पहचान करने के साथ ही लंबित प्रकरणों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। बैठक में डीएफओ अमित कंवर, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह, एसडीएम ऋषिकेश कुमकुम जोशी और एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल सहित वन एवं राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।