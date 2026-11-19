विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- दोनों पर चोरी, नकबजनी, आर्म्स व एनडीपीएस एक्ट के कुल 12 मामले हैं पहले से दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। संगठित गिरोह बनाकर चोरी और नकबजनी के जरिये कथित तौर पर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले दो आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कोतवाली पुलिस ने शिक्षक कॉलोनी रसूलपुर निवासी शुभम त्यागी और अस्पताल रोड पूर्विया लाइन निवासी संदीप के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है।कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि गोपनीय जांच में सामने आया कि शुभम त्यागी गिरोह का सरगना है। वह अपने साथी संदीप के साथ मिलकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अवैध धन जुटा रहा था। दोनों आरोपियों का आम लोगों में इस कदर भय व्याप्त है कि कोई भी उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता। उनकी गतिविधियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था।पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सरगना शुभम त्यागी के खिलाफ चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, उसके साथी संदीप के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और चोरी-नकबजनी से जुड़े पांच मामले लंबित हैं।डीएम की मुहर के बाद हुई कार्रवाईपुलिस की ओर से तैयार किए गए गैंग चार्ट पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी देहरादून ने अनुमोदन की मुहर लगाई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।