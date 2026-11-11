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उत्तराखंड राजनीति: 2027 में कांग्रेस का CM चेहरा कौन? मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर हरीश रावत का बड़ा बयान

Wed, 11 Nov 2026 02:09 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 11 Nov 2026 02:09 PM IST
सार

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी दावेदारी से जुड़े सवाल पर पार्टी की प्राथमिकता और नेतृत्व के फैसले को लेकर अपनी बात रखी।

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Harish rawat on uttarakhand CM race 2027 says congress aim is to win 45 assembly seats read all updates
पूर्व सीएम हरीश रावत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दौड़ से जुड़े सवाल पर कहा कि फिलहाल पार्टी का लक्ष्य 45 सीटों का आंकड़ा पार करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा में 45 विधायकों की जरूरत है। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी करेंगे।

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हरीश रावत ने कहा कि पार्टी ने उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें सरकार और संगठन, दोनों में जिम्मेदारियां दीं। इसके लिए वह पार्टी के आभारी हैं। वह पहले भी इन पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा, अब हमेशा एक ही सिक्का थोड़ी चलेगा। हमारे पास और भी योग्य लोग हैं।

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उनके इस बयान को प्रदेश में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। रावत ने अपने बयान में साफ किया कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी एक नाम पर चर्चा करने के बजाय पार्टी का ध्यान अधिक से अधिक सीटें जीतने पर होना चाहिए। विधायकों के चुने जाने के बाद ही पार्टी नेतृत्व इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा।


 

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