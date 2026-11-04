हरक का भट्ट पर पलटवार: बोले- नंदप्रयाग घाट में लोगों ने क्यों पीटा था?, मैंने मुंह खोला तो पूरे चिट्ठे खोलूंगा

कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने फिर भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि बदरीनाथ विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए उन्हें नंदप्रयाग घाट में लोगों ने कमरे में बंद कर क्यों पीटा था। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना भट्ट ने फिर से मुंह खोला तो मैं नंदप्रयाग घाट की घटना के पूरे चिट्ठे खोलूंगा।

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