Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Graphic Era Medical College has been granted 72 PG seats

Dehradun News: ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज को पीजी की 72 सीटें मिली

Thu, 05 Nov 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:20 PM IST
विज्ञापन
Graphic Era Medical College has been granted 72 PG seats
देहरादून। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज को पीजी की 72 सीटों के लिए मान्यता दे दी गई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन सीटों के लिए मान्यता देने की घोषणा की है। कॉलेज में इसी सत्र से पीजी कोर्स में दाखिल होंगे। ग्राफिक एरा को एमडी-एमएस की 19 शाखा में पढ़ाई शुरू कराने की स्वीकृति दी गई है।
विज्ञापन

इनमें एमडी-एमएस रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनाकोलॉजी, साइकेट्री जैसी 17 शाखा में नेशनल मेडिकल कमीशन ने चार-चार सीटें दी हैं। इनके अलावा रेस्पिरेटरी मेडिसिन-ट्यूबरकुलोसिस और इमरजेंसी मेडिसिन में दो-दो सीटें स्वीकृत की गई हैं। मेडिकल में पीजी सीटों के लिए छह नवंबर को नेशनल मेडिकल कमीशन की काउंसिलिंग का दूसरा चरण शुरू होना है। इसके लिए छह से 11 नवंबर की दोपहर तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा और सात से 12 नवंबर तक वे निर्धारित समय अवधि में अपनी चॉइस दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नीट पीजी के स्कोर के आधार पर 14 नवंबर को पीजी सीटों के लिए काउंसिलिंग के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी।
विज्ञापन

डीम्ड विवि का अंग होने के कारण ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज की पीजी की सभी सीटों पर प्रवेश केंद्रीय मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की काउंसिलिंग के जरिये होगा। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉ. कमल घनशाला ने कहा कि ग्राफिक एरा मानव सेवा और कल्याण की भावना के साथ चिकित्सा सेवा के क्षेत्र आया है और दुनिया की अत्याधुनिक तकनीकों और दीर्घ अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ सेवा के उच्चतम मानकों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य बेहतरीन चिकित्सा सेवा देने के साथ ही देश और दुनिया को श्रेष्ठ चिकित्सक उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed