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देहरादून: सांसद त्रिवेंद्र रावत के बड़े भाई का निधन, श्रद्धांजलि देने आवास पर पहुंचे सीएम धामी सहित कई नेता

Thu, 05 Nov 2026 10:45 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 05 Nov 2026 10:45 AM IST
सार

पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के परिवार में शोक की लहर है। उनके बड़े भाई के निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग शोक व्यक्त करने पहुंच रहे हैं।

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Former CM and MP Trivendra Singh Rawat elder brother passes away Dehradun Uttarakhand news
श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई बृजमोहन सिंह रावत का निधन हो गया। उनके निधन से परिवार में शोक का माहौल है। बृजमोहन सिंह रावत के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं।

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गुरुवार को डिफेंस कॉलोनी स्थित त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर बृजमोहन सिंह रावत के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। उन्होंने बृजमोहन सिंह रावत के अंतिम दर्शन कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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दोनों नेताओं ने इस दुख की घड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

 

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