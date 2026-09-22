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Dehradun News: छात्र पर जानलेवा हमले में प्राथमिकी दर्ज

Tue, 22 Sep 2026 07:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:19 PM IST
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FIR registered in life-threatening attack on student
देहरादून। दून यूनिवर्सिटी के पास एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना आठ अगस्त की रात को हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 21 सितंबर को दर्ज कराई गई।
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शिकायतकर्ता शशांक रावत ने बताया कि वह अपने दो मित्रों अभिषेक रावत और निखिल कुकरेती के साथ आदित्य चौहान और उसके तीन मित्रों से मिले थे। रात करीब 10 बजे सुबिंद नेगी और निखिल खाड़का उन्हें दून यूनिवर्सिटी के पास एक सुनसान मैदान में ले गए। वहां उनका एक और मित्र अखिल गोदियाल भी पहुंच गया। रात 11 बजे जब अभिषेक ने घर चलने को कहा, तो नशे में धुत सुबिंद नेगी ने अभिषेक पर हमला कर दिया। निखिल खाड़का, अखिल गोदियाल और आदित्य चौहान भी मारपीट में शामिल हो गए। शशांक और निखिल कुकरेती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। इसी दौरान सुबिंद नेगी गिर गया, जिससे हमलावरों को लगा कि शशांक ने उसे धक्का दिया है। इसके बाद अखिल गोदियाल ने शशांक की आंख में मुक्का मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। सुबिंद नेगी, निखिल खाड़का और आदित्य चौहान ने पत्थरों से शशांक को मारना शुरू कर दिया।
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कुछ देर बाद सुबिंद नेगी ने अपने दो अन्य मित्रों को बुलाया, जो बेसबॉल का डंडा लेकर आए। पांचों लोगों ने शशांक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। किसी तरह शशांक को उसकी गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन हमलावर गाड़ी के अंदर घुसकर उसे मारते रहे, जिससे वह बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची गश्त कर रही पुलिस को देखकर हमलावर शशांक की गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए। नेहरू कॉलोनी थाने में सुबिंद नेगी, निखिल खाड़का, अखिल गोदियाल, आदित्य चौहान और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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