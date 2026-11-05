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Dehradun News: 25 भवन स्वामियों पर ढाई लाख जुर्माना

Thu, 05 Nov 2026 07:00 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:00 PM IST
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Fine of 2.5 lakh imposed on 25 building owners
देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर 400 से अधिक किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। इस दौरान किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन नहीं कराने समेत अन्य अनियमितताएं मिलने पर 25 भवन स्वामियों के चालान किए गए। इन पर कुल ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एसएसपी के निर्देश पर पांच नवंबर को पटेलनगर कोतवाली की अलग-अलग पुलिस टीमों ने देहराखास, बंजारावाला और चमनपुरी समेत विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया।
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