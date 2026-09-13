Dehradun News: थैना में महासू और चालदा देवता के जागड़े का आगाज

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मंदिर के पुजारी भीम दत्त भट्ट, रमेश भट्ट और तोताराम भट्ट ने विशेष पूजा-अनुष्ठान संपन्न कराए। स्नान के बाद देव चिह्नों को मंदिर परिसर में रखा गया, जहां श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना कर मनौतियां मांगीं। मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव शमशेर सिंह ने बताया कि रविवार रात मंदिर परिसर में विशाल जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया है। सोमवार सुबह 9:00 से 9:15 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में महाराज की देव पालकी गर्भगृह से बाहर निकाली जाएगी और मुख्य अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे।उन्होंने बताया कि जागड़े के अवसर पर दर्शन के लिए करीब 15 हजार भक्तों के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से भंडारे, प्रसाद और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली गई हैं।इस अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष संजय भट्ट, उपाध्यक्ष यशपाल चौहान, वजीर बलदेव सिंह, गंभीर सिंह, सरदार सिंह, मोहन सिंह, दीवान सिंह भंडारी, मोहनलाल भट्ट, बलवीर भंडारी और बलबीर चौहान सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।