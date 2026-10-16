Dehradun News: शराब के नशे में मारपीट करने वाले आठ गिरफ्तार

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रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि 16 अक्तूबर को अलग-अलग स्थानों पर कुछ लोग शराब के नशे में लड़ाई-झगड़ा और हुड़दंग कर रहे थे। सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आठ लोगों को पकड़ा। सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी नितीश कुमार केसरी, बिजनौर निवासी मुराद अली, रायपुर रोड स्थित सपेरा बस्ती निवासी सागर, हिमाचल प्रदेश के नाहन निवासी जयकुमार, दिल्ली निवासी वीरेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर निवासी कुनाल और रायपुर के सुंदरवाला क्षेत्र निवासी महेश और सुरेश शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।