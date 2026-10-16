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Dehradun News: शराब के नशे में मारपीट करने वाले आठ गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 07:42 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:42 PM IST
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Eight arrested for assault while under the influence of alcohol
देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में अलग-अलग स्थानों पर मारपीट और हुड़दंग करने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को कंट्रोल रूम के माध्यम से सुंदरवाला, रायपुर रोड स्थित सपेरा बस्ती और सहस्रधारा क्रॉसिंग पर हंगामे की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
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रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि 16 अक्तूबर को अलग-अलग स्थानों पर कुछ लोग शराब के नशे में लड़ाई-झगड़ा और हुड़दंग कर रहे थे। सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आठ लोगों को पकड़ा। सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी नितीश कुमार केसरी, बिजनौर निवासी मुराद अली, रायपुर रोड स्थित सपेरा बस्ती निवासी सागर, हिमाचल प्रदेश के नाहन निवासी जयकुमार, दिल्ली निवासी वीरेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर निवासी कुनाल और रायपुर के सुंदरवाला क्षेत्र निवासी महेश और सुरेश शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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