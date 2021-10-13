Dehradun News: उत्तराखंड को रोपवे हब बनाने की तैयारी में धामी सरकार
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
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देहरादून। धामी सरकार उत्तराखंड को देश का रोपवे हब बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोपवे परियोजनाओं पर तेज गति से काम शुरू किया है। राज्य और केंद्र की साझेदारी में 160 किलोमीटर की 51 रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनके क्रियान्वयन का जिम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और अन्य विभागों को सौंपा गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी सपने को साकार करने वाला बताया। ये परियोजनाएं पर्यटन, रोजगार और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगी।
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