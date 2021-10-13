Dehradun News: सीएम के आश्वासन के बाद प्रशिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन समाप्त
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:33 AM IST
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। बेरोजगार शिक्षा निदेशालय में पिछले 110 दिन से धरने पर थे। बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय के मुताबिक बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि उनके प्रकरण को कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने बताया संगठन की कुछ प्रमुख मांगों में प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्त करने एवं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित करने सहित कुछ अन्य मांगें शामिल हैं।
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