देहरादून: दिल्ली की महिला ने चकराता के रिजॉर्ट मालिक पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, एफआईआर दर्ज

चकराता में एक रिजॉर्ट के मालिक अनुपम तोमर पर दिल्ली निवासी महिला ने यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में दिल्ली में शून्य प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसे जांच के लिए चकराता हस्तांतरित किया गया है।

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